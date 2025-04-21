Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 21 апреля 2025Ценности

Мамаеву и Погребняк обругали из-за яичек

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Популярных телезвезд Алану Мамаеву и Марию Погребняк обругали в соцсетях из-за совета для похудения. На эту тему Мамаева высказалась в новом выпуске «ШБ-шоу» Георгия Иващенко на MusicBox во время премии VOICE.

В одном из интервью подруги рассказали, что у них есть проверенное средство для похудения. По словам женщин, на ночь необходимо съедать два вареных яйца без желтка. «И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — заявили они.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Однако пользователи сети не оценили рекомендацию и обругали инфлюэнсеров в многочисленных комментариях. «Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — негодовали приятельницы.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Раскрыто состояние подорвавшегося в Белгородской области на мине мальчика

    Живущий в Израиле юморист рассказал о цензуре

    Стала известна дата новых переговоров США с Европой по Украине

    Мамаеву и Погребняк обругали из-за яичек

    Месси выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости