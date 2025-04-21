Мамаеву и Погребняк обругали из-за яичек

Популярных телезвезд Алану Мамаеву и Марию Погребняк обругали в соцсетях из-за совета для похудения. На эту тему Мамаева высказалась в новом выпуске «ШБ-шоу» Георгия Иващенко на MusicBox во время премии VOICE.

В одном из интервью подруги рассказали, что у них есть проверенное средство для похудения. По словам женщин, на ночь необходимо съедать два вареных яйца без желтка. «И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — заявили они.

Однако пользователи сети не оценили рекомендацию и обругали инфлюэнсеров в многочисленных комментариях. «Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — негодовали приятельницы.

В марте Алана Мамаева ответила на обвинения в худобе.