Мэрия российского города разместила на патриотическом плакате американский вертолет «Апач»

Мэрия Пыть-Яха разместила на патриотическом плакате американский боевой вертолет

Мэрия Пыть-Яха в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) разместила на патриотическом плакате с надписью «За наших» американский боевой вертолет «Апач». Об этом сообщило сетевое издание Muksun.fm.

Один из читателей обратил внимание на то, что власти российского города на вывешенном напротив здания администрации баннере изобразили американскую технику на фоне российского флага и символа спецоперации с литерой Z.

«Апач» схож с двумя российскими военными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28. Чтобы разобраться, какой именно вертолет изображен на Z-плакате, журналисты обратились к пилоту и депутату думы ХМАО Алексею Савинцеву.

«От "Аллигатора" "Апач" отличает система шасси и двухосная система винтов. На "Апаче" она одноосная. От Ми-28 американский аналог отличается локатором, расположенным на носу вертолета, а также остеклением кабины», — пояснил парламентарий.

В администрации Пыть-Яха ситуацию никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула пожаловался на плакат с шестипалым солдатом, вывешенный на здании министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы.

Впоследствии в Минобразования Алтайского края объяснили, что необычный постер повесил подрядчик.