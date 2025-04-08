Появление плаката с шестипалым солдатом на здании Минобразования региона России объяснили

Минобразования Алтайского края: Плакат с шестипалым солдатом повесил подрядчик

Плакат с шестипалым солдатом на здание Минобразования и науки Алтайского края в Барнауле повесил подрядчик, который потерял утвержденный эскиз. Так появление изображения объяснило региональное ведомство в беседе с «Подъемом».

8 апреля на плакат в честь Дня Победы, предположительно, созданный при помощи нейросети, обратил внимание местный историк. Мужчина пожаловался на «улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками» в соцсетях.

Как заявили изданию в Минобразования региона, плакат уже сняли. В ведомстве подчеркнули, что в техническом задании по созданию баннера были даны рекомендации использовать официальный брендбук к 80-летию Победы. «В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза, заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие», — пояснили «Подъему».

Собеседник добавил, что подрядчику направлена претензия, и в ближайшее время он разместит согласованный баннер.

В сентябре 2024 года похожий случай произошел в Липецкой области. Там на буклетах, выпущенных управлением социальной политики региона для семей участников специальной военной операции, нашли фотографию мужчины в военной форме, на рукавах которой можно заметить флаги Бельгии и Великобритании. Это же фото обнаружили на сайте британской военной страховой компании.