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11:56, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

Демограф Гладун: Призыв 18-летних приведет к сокращению рождаемости на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Призыв 18-летних граждан Украины в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) приведет к сокращению рождаемости в будущем, но это не является причиной для отказа от такого решения. Об этом заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что в начале 00-х годов на Украине был самый низкий уровень рождаемости, и потери среди родившихся в это время мужчин приведут к тому, что в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей.

«Это с точки зрения демографии, а с политической — снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и если есть необходимость в 18-25-летних — тогда нужно мобилизовать», — сказал демограф.

В феврале директор Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Элла Либанова заявила, что даже возвращение в страну всех беженцев не спасет страну от депопуляции. По ее словам, увеличить население республики можно лишь благодаря привлечению мигрантов из других государств.

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