Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 21 апреля 2025Мир

На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

Аналитик Меркурис заявил о неспособности Украины долго держаться без помощи США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать военную помощь Киеву, Украина не сможет долго держаться против России своими силами. Судьбу Киева раскрыл британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube.

«Они [украинское командование] уже признали, что им отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а [президент США Дональд] Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot», — отметил аналитик, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта.

При этом, считает Меркурис, подобная ситуация будет неизбежно менять расстановку сил в пользу Москвы. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и другой экипировки на регулярной основе, добавил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался от предложения украинского президента Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву нанесли комбинированный удар

    Джонсон назвал уничтожающий западную цивилизацию мессенджер

    Сыгравшая свадьбу с рекой участница ток-шоу рассказала об отношениях с ней

    ВСУ получат бронированную платформу UNEX UGV

    Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

    На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

    Военкор подвел итоги объявленного Путиным пасхального перемирия

    Google признали виновным в разглашении данных погибших на СВО российских военных

    В Японии отреагировали на пасхальное перемирие

    Раскрыты секреты умопомрачительного секса в машине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости