На Западе раскрыли судьбу Украины без американской помощи

Аналитик Меркурис заявил о неспособности Украины долго держаться без помощи США

В случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать военную помощь Киеву, Украина не сможет долго держаться против России своими силами. Судьбу Киева раскрыл британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube.

«Они [украинское командование] уже признали, что им отчаянно не хватает ракет для систем ПВО, а [президент США Дональд] Трамп уже отказался поставить Украине больше ракет для систем Patriot», — отметил аналитик, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта.

При этом, считает Меркурис, подобная ситуация будет неизбежно менять расстановку сил в пользу Москвы. Особенно скажется отсутствие поставок артиллерии и другой экипировки на регулярной основе, добавил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался от предложения украинского президента Владимира Зеленского купить 10 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.