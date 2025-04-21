Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 21 апреля 2025Мир

На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

Профессор Дизен: появляется все больше данных о прямом участи США в ударах по РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Появляется все больше данных о прямом участи США и Великобритании в подготовке ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Когда у России есть право на ответные действия?» — задался вопросом эксперт.

По словам Дизена, чтобы «выжить в этой прокси-войне, необходимо спросить себя, что бы мы делали, если бы ситуация была обратной».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается всеми силами еще больше втянуть США в конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

    Российские кинотеатры откажутся от пиратских фильмов

    Наемника из Грузии заочно осудят в России

    В Крым прибыл первый проехавший по Новороссии поезд

    Названы приводящие к раку кишечника у молодежи опасные привычки

    Рублю предсказали недолгое укрепление

    Выпуск дешевого электрокара Tesla отложили

    Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

    На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости