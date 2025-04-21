На Западе рассказали о праве России ответить на участие США в ударах ВСУ

Профессор Дизен: появляется все больше данных о прямом участи США в ударах по РФ

Появляется все больше данных о прямом участи США и Великобритании в подготовке ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Когда у России есть право на ответные действия?» — задался вопросом эксперт.

По словам Дизена, чтобы «выжить в этой прокси-войне, необходимо спросить себя, что бы мы делали, если бы ситуация была обратной».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается всеми силами еще больше втянуть США в конфликт на Украине.