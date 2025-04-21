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14:53, 21 апреля 2025Мир

Названа возможная причина смерти Папы Римского

Corriere della Sera: Возможной причиной смерти Франциска стал инсульт
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Причиной смерти Папы Римского Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру») мог стать инсульт. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Папа ушел из жизни мирно, без мучений. Это случилось из-за проблем с мозгом, вероятно, инсульт или кровоизлияние», — сообщили лечившие понтифика врачи больницы «Джемелли» в Риме, где он проходил лечение.

Как отмечает газета La Repubblica, «никакой очевидной связи» с двусторонней пневмонией и перенесенного бронхоспазма, из-за которых Франциска госпитализировали в феврале этого года, нет.

Папа Римский Франциск ушел из жизни в 8:35 по московскому времени, находясь в своей резиденции Каса Санта-Марта, ему было 88 лет. Многие мировые политики выразили свои соболезнования в связи с утратой, в том числе президент России Владимир Путин. Он отметил, что навсегда сохранит самую светлую память о Франциске.

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