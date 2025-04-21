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15:32, 21 апреля 2025Забота о себе

Названо неожиданное последствие стресса

Стоматолог Колесов: Хронический стресс может привести к патологиям полости рта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Хронический стресс может навредить здоровью зубов и привести к их различным патологиям, предупредил стоматолог-ортопед Павел Колесов. Неожиданное последствие эмоциональных перегрузок он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснил, что в стрессовых ситуациях повышается уровень адреналина. Избыток этого гормона стимулирует нервные окончания и оказывает трофическое действие на жевательные мышцы. «В этот момент зубы получают чрезмерную нагрузку, что ведет к появлению микротрещин и сколов в эмали зубов», — отметил Колесов.

Кроме того, по словам стоматолога, адреналин вызывает спазм периферических сосудов, из-за этого нарушается питание тканей пульпы, слизистой оболочки полости рта, а также уменьшается выделение слюны. Специалист указал, что это делает эмаль зубов уязвимой, так как именно слюна защищает ее от воздействия кислот и бактерий.

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Колесов также отметил, что перегруженная нервная система и гормональные всплески в течение дня нарушают сон, что приводит к бруксизму, то есть скрежетанию зубами во сне. «Бруксизм способствует стиранию зубной эмали, обнажая дентин, дает чрезмерную нагрузку на ткани пародонта и даже может привести к перелому зуба», — предостерег стоматолог.

В заключение врач добавил, что из-за стресса люди часто не следят за гигиеной полости рта должным образом и не посещают стоматолога.

Ранее стоматолог Алисия Мигель призвала не чистить зубы после употребления кислых продуктов. Она объяснила, что это действие приводит к разрушению зубной эмали.

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