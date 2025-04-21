На фоне торговой войны Китай стал меньше покупать у США угля и газа

Таможня КНР: В марте Китай снизил импорт угля и газа из США из-за торговой войны

В марте 2025 года Китай снизил импорт энергоресурсов из США на фоне обострения торговой войны. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

Китай стал меньше покупать угля, газа и нефтепродуктов. Так, ввоз газа упал на 44 процента, до 720 миллионов долларов, при этом покупки сжиженного природного газа (СПГ) остановились полностью, поставки сжиженного пропана сократились на 36 процентов, до 658 миллионов долларов. При этом объемы закупок бутана выросли в 1,6 раза, до 62 миллионов долларов.

Закупки американского угля упали в 3,1 раза, до 30,8 миллиона долларов, минимального уровня со времен пандемийного 2020-го. Импорт нефтепродуктов сократился в 3,2 раза, до 11,6 миллиона долларов, а побочных продуктов нефтяной переработки — снизился на 18 процента, до 48,5 миллиона долларов. Вместе с тем импорт нефти из США вырос на 22 процента, до 326,2 миллиона долларов.

По данным Vortexa, с приходом Трампа на пост президента США поставки американской нефти в Китай сократились в десять раз. На смену поставкам из США пришла канадская нефть. В марте ее импорт Китаем достиг беспрецедентных 7,3 миллиона баррелей в сутки.