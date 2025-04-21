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11:09, 21 апреля 2025Моя страна

Овцам в российском зоопарке сделали новые прически

В Костромском зоопарке началась сезонная стрижка овец
Алина Черненко

В Костромском зоопарке началась сезонная стрижка овец — его пушистым обитательницам сделали новые прически. Бюьти-процедуры попали на видео, которое опубликовано на странице учреждения «ВКонтакте».

В пресс-службе зоопарка отметили, что несвоевременная стрижка может привести к перегреву животного. Кроме того, лишняя шерсть после линьки создает дополнительную нагрузку на овцу и мешает ей свободно двигаться.

Большинство овец стригут раз в год — это делают весной, до наступления жары. Но породы с длинной шерстью — романовская или северная короткохвостая — нуждаются в стрижке два-три раза в год.

Ранее в семье редких красных волков в Ярославском зоопарке произошло пополнение. Шесть детенышей попали на видео.

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