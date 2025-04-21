Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:23, 21 апреля 2025Путешествия

Пассажирка обвинила стюардессу лучшей авиакомпании мира в краже денег

PYOK: Пассажирка обвинила стюардессу Qatar Airways в краже 600 долларов из сумки
Алина Черненко

Фото: Charles Platiau / Reuters

Пассажирка обвинила стюардессу Qatar Airways, которая была признана лучшей авиакомпанией мира в 2024 году, в краже 600 долларов (около 48,6 тысячи рублей) во время полета. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, инцидент произошел 26 февраля 2025 года на 15-часовом рейсе из Сан-Франциско, США, в Калькутту, Индия, с пересадкой в столице Катара Дохе. Путешественница, имя и национальность которой не раскрываются, заявила, что бортпроводница достала деньги из ее дизайнерской сумки, пока та спала в бизнес-классе.

Материалы по теме:
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

В суде пассажирка рассказала, что перед сном она разместила ручную кладь, в которой лежали 4,1 тысячи долларов (около 332 тысяч рублей), рядом с собой и накрылась одеялом. Когда женщина проснулась, она обнаружила пропажу аксессуара.

По словам пассажирки, она немедленно предупредила об этом одного из членов экипажа, а затем отправилась на поиски сумки по салону. Путешественница утверждает, что нашла ее на полу открытого туалета, где также находилась стюардесса Qatar Airways. Женщина забрала сумку, проверила содержимое и заметила, что в одном из конвертов с деньгами отсутствовала крупная сумма.

В итоге пассажирка подала в суд на перевозчика за нарушение контракта, халатность и преднамеренное причинение эмоционального стресса.

Ранее сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей. Злоумышленника быстро нашли — им оказался 25-летний приемосдатчик груза и багажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола в ворота «Спартака»

    Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

    В Киеве группа подростков избила военного

    Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

    Россиян предупредили о наказании за хранение бензина в гараже

    Турист был пойман за курением в Азии и оказался под угрозой тюрьмы

    Роботакси назвали спасением для Tesla

    Назван возможный глава штаба будущей армии ЕС

    Харламов рассказал о попадании в КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости