После взрыва гранаты с одной жертвой в Воронежской области возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в хуторе Калач Лискинского района, жертвой которого стал один мужчина и еще три человека пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.
Дело возбуждено по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.
По версии следствия, граната взорвалась в одном из домов утром в понедельник, 21 апреля. В результате пострадали четыре человека, в том числе десятилетний мальчик. Их всех доставили в больницу с различными ранениями.
Одного из госпитализированных спасти не удалось. Обстоятельства выясняются.