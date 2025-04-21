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17:25, 21 апреля 2025Силовые структуры

После взрыва гранаты с одной жертвой в Воронежской области возбудили дело

СК возбудил дело после взрыва гранаты в хуторе Калач, где погиб мужчина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва гранаты в хуторе Калач Лискинского района, жертвой которого стал один мужчина и еще три человека пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

Дело возбуждено по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 222.1 («Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ») УК РФ.

По версии следствия, граната взорвалась в одном из домов утром в понедельник, 21 апреля. В результате пострадали четыре человека, в том числе десятилетний мальчик. Их всех доставили в больницу с различными ранениями.

Одного из госпитализированных спасти не удалось. Обстоятельства выясняются.

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