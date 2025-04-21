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15:06, 21 апреля 2025Силовые структуры

Ребенок пострадал от взрыва гранаты в российском регионе

В Воронежской области взорвалась граната, пострадал 10-летний ребенок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Граната взорвалась на хуторе Калач Лискинского района Воронежской области. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

33-летний мужчина не выжил, еще два человека пострадали.

Среди получивших травмы — 31-летний житель и 10-летний ребенок. У мальчика диагностировали ранение головы и брюшной полости, а у мужчины при взрыве оторвало кисть руки. Обоих уже прооперировали.

Подробности выясняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей мальчика из села Таврово, который подорвался дома, играя с миной.

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