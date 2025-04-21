Проживший несколько лет в США Харламов рассказал о цензуре

Живший в США в юности комик Харламов назвал Америку полицейским государством

Известный российский комик Гарик Харламов, некоторое время проживший в США в юности, заявил, что в Америке есть цензура, и назвал Соединенные Штаты полицейским государством. Таким мнением он поделился в подкасте Dreamcast, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

Харламов счел правильным курс США, направленный на отказ от политики разнообразия и инклюзивности. «Я считаю, что это вообще все очень странно. Особенно когда говорят: "Мы против цензуры", — и при этом все в цензуре. "Мы свободное государство", — и при этом оно абсолютно полицейское», — высказался он об Америке.

Ранее комик также назвал неожиданное последствие жизни в США. Харламов признался, что ему до сих пор сложно распознавать время по 24-часовой системе исчисления.

Комик жил в США в юности. В начале 90-х Харламов переехал в Чикаго, когда там уже обосновался его отец, и начал учиться в местной школе. Впоследствии он по семейным обстоятельствам вернулся в Россию.