Путин предостерег от несвоевременной индексации тарифов по ЖКХ

Путин: Несвоевременная индексация тарифов ЖКХ — это удар по карману россиян

Президент России Владимир Путин высказался о возможных последствиях несвоевременной индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Главу государства процитировало РИА Новости.

По словам президента, если задержать своевременную индексацию таких тарифов, то принять решение по вопросу об индексации через год или два без федеральных субсидий оказывается невозможно. Путин подчеркнул, что подобным ударам по карману россиян нельзя найти оправдание.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пообещал, что летом 2025 года в РФ тарифы ЖКХ проиндексируют в среднем на 11,9 процента. Необходимость таких мер он объяснил инфляцией и модернизацией коммунальной инфраструктуры.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов посоветовал желающим сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг установить энергосберегающие лампы.