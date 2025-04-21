Путин сообщил о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителями муниципалитетов, передает РИА Новости.
«Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии», — сказал российский лидер.
По словам Путина, Россия поддерживает тесные контакты с Бразилией, а партнерские связи между странами продолжают активно развиваться.
Ранее появилась информация, что президент России поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.