Путин сообщил о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителями муниципалитетов, передает РИА Новости.

«Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия поддерживает тесные контакты с Бразилией, а партнерские связи между странами продолжают активно развиваться.

Ранее появилась информация, что президент России поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.