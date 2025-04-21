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18:47, 21 апреля 2025Мир

Путин сообщил о телефонном разговоре с президентом Бразилии

Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителями муниципалитетов, передает РИА Новости.

«Я вот только что разговаривал с президентом Бразилии», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Россия поддерживает тесные контакты с Бразилией, а партнерские связи между странами продолжают активно развиваться.

Ранее появилась информация, что президент России поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.

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