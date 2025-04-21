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12:58, 21 апреля 2025Моя страна

Реконструкторы восстановят забытую битву в российском регионе

Фестиваль реконструкторов пройдет в Новгородской области 17 мая
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Фестиваль реконструкторов «Забытый подвиг» пройдет в Новгородской области. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мероприятие состоится 17 мая в поселке Тесово-Нетыльский. Реконструкторы восстановят битву 1942 года, в ходе которой Вторая ударная армия вырывалась из окружения немецких оккупантов.

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Отмечается, что в советское время память об этом сражении стерлась из-за предательства командарма генерала Андрея Власова, который сдался в плен и перешел на сторону врага.

В 2025-м на фестивале соберутся российские и зарубежные реконструкторы. В их распоряжении будет восстановленная военная и железнодорожная техника, а также макеты тяжелых вооружений. А на интерактивных площадках рядом с «полем боя» посетители смогут увидеть быт фронтовиков и партизан.

Ранее власти Краснодарского края захотели сделать Анапу фестивальной столицей России в 2025 году. Уже в мае в курортном городе пройдут два события.

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