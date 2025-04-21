В РПЦ сообщили о возможном участии делегации в похоронах Папы Римского

РПЦ: Высокая делегация церкви может принять участие в похоронах Папы Франциска

Высокая делегация Русской православной церкви (РПЦ) может принять участие в похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщил представитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), передает РИА Новости.

«Что касается участия РПЦ в похоронах Папы Римского Франциска, то, согласно церковному протоколу, такое участие является обычной практикой. Можно предположить, что и на погребение Папы Франциска будет направлена высокая церковная делегация», — заявил он.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

В феврале Франциск был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

