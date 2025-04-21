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05:30, 21 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Германии и описала любимую еду немцев фразой «мы брезгуем есть»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: PeSchne / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница побывала в Германии и описала любимую еду немцев фразой «мы брезгуем есть». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что для россиян некоторые местные блюда будут странными, хотя состоят из привычных продуктов. К примеру, немцы любят есть сырой фарш на хлебе или кровяную колбасу. У них также популярны кислая капуста с пюре и сосисками, холодное мясное желе с уксусом и суп из пива с яйцом.

Ранее эта же тревел-блогерша удивилась некоторым особенностям и привычкам женщин в Европе. В частности, ее поразило, что они не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

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