15:37, 28 марта 2026Экономика

В резиденции Трампа фермерам показали золотой трактор

Власти США представили сайт OnlyFarms и показали фермерам золотой трактор
Дмитрий Воронин

Фото: Alex Wong / Getty Images

Белый дом запустил правительственный сайт OnlyFarms.gov, посвященный поддержке американских фермеров и провел в Белом доме презентацию, на которой в том числе показал участникам мероприятия золотой трактор. Об этом пишет New York Post.

Президент США Дональд Трамп сообщил гостям своей резиденции, что они участвуют в «самом масштабном собрании американских фермеров, которое когда-либо проходило в Белом доме». «И дождь или солнце — вам все равно», — добавил он.

Сайт, название которого перекликается с OnlyFans — названием популярной платформы, на которой публикуется контент для взрослых, включает в себя карту, где пользователи, щелкнув по тому или иному штату смогут увидеть среднюю сумму, которую они сэкономили благодаря сельскохозяйственной программе Трампа.

Говоря о золотом тракторе, размешенном на лужайке, Трамп назвал его прекрасным и чертовски крутым. Отмечается, что еще один трактор, представленный гостям, был красно-бело-синим.

«Мне всегда нравилось золото», — рассказал ранее американский президент пришедшим на вручение медалей военным. Трамп тогда обратил их внимание на золотые занавески, которые прикрывают «очень глубокую дыру», появившуюся в связи со строительством «самой красивой в мире бальной комнаты».

