Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 23 марта 2026

Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

Bloomberg: Смерть Радвинского поставила вопрос о собственности на OnlyFans
Дмитрий Воронин

Фото: Nikolas Kokovlis / NurPhoto via Getty Images

Уход из жизни владельца платформы OnlyFans Леонида Радвинского ставит вопрос о собственности на эту «одну из самых противоречивых платформ пользовательского контента», пишет Bloomberg, напоминая, что бизнесмен вел переговоры о продаже актива, но по состоянию на февраль они находились на ранней стадии.

Радвинский умер от рака в возрасте 43 лет. Он родился в Одессе и ребенком переехал вместе с семьей в США. OnlyFans предприниматель приобрел у его основателей отца и сына Гая и Тима Стокели в 2018 году, а несколько позднее, во время пандемии коронавируса, ресурс приобрел популярность и статус «культурного феномена» после того, как актеры, занятые в производстве контента для взрослых, «обратились к интернету в поисках альтернативных источников дохода», говорится в статье.

На продажу Радвинский ранее выставлял 60 процентов акций OnlyFans. Речь шла о стоимости актива и еще двух миллиардах долларов долга, в сумме — 5,5 миллиарда долларов. Впервые о планах заключить сделку стало известно в мае 2025 года.

В начале текущего года сообщалось, что на покупку платформы претендует фирма из Сан-Франциско Architect Capital, позиционирующая себя как «специализирующаяся на создании новой финансовой инфраструктуры в различных классах активов». Отмечалось, что переговоры могут занять несколько месяцев и не обязательно увенчаются успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok