Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

Bloomberg: Смерть Радвинского поставила вопрос о собственности на OnlyFans

Уход из жизни владельца платформы OnlyFans Леонида Радвинского ставит вопрос о собственности на эту «одну из самых противоречивых платформ пользовательского контента», пишет Bloomberg, напоминая, что бизнесмен вел переговоры о продаже актива, но по состоянию на февраль они находились на ранней стадии.

Радвинский умер от рака в возрасте 43 лет. Он родился в Одессе и ребенком переехал вместе с семьей в США. OnlyFans предприниматель приобрел у его основателей отца и сына Гая и Тима Стокели в 2018 году, а несколько позднее, во время пандемии коронавируса, ресурс приобрел популярность и статус «культурного феномена» после того, как актеры, занятые в производстве контента для взрослых, «обратились к интернету в поисках альтернативных источников дохода», говорится в статье.

На продажу Радвинский ранее выставлял 60 процентов акций OnlyFans. Речь шла о стоимости актива и еще двух миллиардах долларов долга, в сумме — 5,5 миллиарда долларов. Впервые о планах заключить сделку стало известно в мае 2025 года.

В начале текущего года сообщалось, что на покупку платформы претендует фирма из Сан-Франциско Architect Capital, позиционирующая себя как «специализирующаяся на создании новой финансовой инфраструктуры в различных классах активов». Отмечалось, что переговоры могут занять несколько месяцев и не обязательно увенчаются успехом.