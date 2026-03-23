Умер владелец OnlyFans

Владелец OnlyFans Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет

Владелец платформы OnlyFans и бизнесмен Леонид Радвинский умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Представители компании сообщили, что Радвинский боролся с раком. «Его семья просит не нарушать ее конфиденциальность в этот трудный период», — также говорится в заявлении.

Радвинский купил контрольный пакет акций платформы в 2018 году. Уточняется, что бизнесмен вел переговоры о продаже OnlyFans, в феврале они были на ранней стадии. Покупателем площадки могла стать американская инвестиционная компания Architect Capital.

Радвинский родился в Одессе. Позднее его семья переехала в США.

OnlyFans был создан в 2016 году британцами Тимом и Томасом Стокли. Изначально его задумывали как платформу, на которой авторы могут размещать любой контент и получать деньги за его просмотр. Позднее пользователи OnlyFans стали публиковать на площадке преимущественно порнографические материалы.