Стало известно о проблемах с продажей OnlyFans

Bloomberg: OnlyFans ведет переговоры с американцами о продаже 60 % акций

Британская платформа OnlyFans, известная, прежде всего, своим контентом для взрослых, со сделок с которым она взимает 20 процентов комиссии, ведет переговоры о продаже 60 процентов бизнеса американской Architect Capital. Как стало известно Bloomberg, в рамках сделки компанию могут оценить в 3,5 миллиарда долларов, а с учетом долга в размере 2 миллиардов рыночная стоимость составит 5,5 миллиарда долларов.

Покупателем может стать основанная в 2020 году фирма из Сан-Франциско, позиционирующая себя как «специализирующаяся на создании новой финансовой инфраструктуры в различных классах активов», говорится в публикации. По словам собеседника агентства, переговоры находятся на ранней стадии, могут занять несколько месяцев и не обязательно увенчаются успехом.

Говоря о проблемах с продажей OnlyFans, анонсированной еще в прошлом мае, когда сделка оценивалась в 8 миллиардов долларов, авторы статьи указывают, что зависимость платформы от контента для взрослых ограничила доступ к традиционному финансированию, отпугнула некоторых потенциальных покупателей и сделала компанию уязвимой для давления со стороны платежных систем и регулирующих органов. Это в итоге осложнило заключение сделок, констатировали они, отмечая, что в последние годы сайт стремится расширить свою аудиторию, продвигая создателей контента, специализирующихся на других темах, таких как фитнес и еда.

Единственный владелец OnlyFans Леонид Радвинский, купивший сервис у его основателей отца и сына Гая и Тима Стокели в 2018 году, получил в 2025-м 701 миллион долларов дивидендов на фоне роста выручки до 1,4 миллиарда долларов в 2024-м.