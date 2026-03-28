15:37, 28 марта 2026Путешествия

Россиянка описала Мексику фразой «чем-то напоминает Чечню»

Алина Черненко

Фото: Henry Romero / Reuters

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и поймала себя на странном сравнении этой страны с одним российским регионом. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Для меня Мексика чем-то напоминает Чечню. Сразу скажу — без всякого негатива в сторону Чечни. Просто есть похожее ощущение. Горячий темперамент людей, вспыльчивость, сильный характер и при этом куча слухов вокруг», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Путешественница пояснила, что она выросла в Центральном Черноземье, где ходили разговоры о том, что в Чечне опасно и неспокойно и туда лучше не ездить. «Если отбросить стереотипы, то Чечня — удивительное место. Красивая природа, невероятно вкусная кухня, сильная культура и на самом деле отличное направление для путешествия», — добавила она.

По словам автора публикации, с Мексикой происходит похожая история. Большинство людей слышали, что там картели, стрельба, разборки и криминал. Однако когда соотечественница приехала в эту страну, она обнаружила, что картели — это не то, что «мучает каждый день». А настоящая боль путешественника по Мексике — дорогой бензин низкого качества и плохие платные дороги.

«Парадокс путешествий в том, что самые громкие страхи обычно оказываются самыми редкими. А вот тихие бытовые неудобства постепенно начинают сводить с ума каждый день», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала мексиканок фразой «русским мужчинам точно понравится». По ее словам, у жительниц этой латиноамериканской страны темные волосы, загорелая кожа, выразительные глаза и пышные формы.

