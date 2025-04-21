Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 21 апреля 2025Экономика

Жители Средней Азии начали отказываться от работы в России ради Китая

Профессор Сафонов рассказал о нежелании мигрантов из Средней Азии работать в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Граждане стран Средней Азии испытывают все меньше желания работать в России, поэтому стали чаще выбирать в плане трудовой миграции такие направления, как Китай, Южная Корея, Ближний Восток и Европа. Об этом Ura.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Главными причинами эксперт назвал снижение курса рубля, что ударило по доходам жителей среднеазиатских стран, приезжающих на заработки, а также ужесточение миграционной политики.

При этом сами республики активно развиваются, туда переносят свои производства и компании из России, и Китай, поэтому в стране появляются рабочие места. Даже с учетом меньших зарплат рабочие, оставаясь на родине, могут экономить на дороге и аренде жилья.

Ранее эксперты предположили, что в Россию в 2025 году приедут до 35 тысяч индийских рабочих, которые смогут заменить традиционную рабочую силу из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также на рынке все больше пользуются спросом мигранты из Шри-Ланки, Непала и Бангладеш.

В частности, начали привлекать к работе приехавших из Индии мигрантов российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Пока что речь идет о сотрудниках распределительного центра в количестве ста человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости