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06:00, 21 апреля 2025МирЭксклюзив

Раскрыта причина новых случаев шутинга в школах США

Политолог Дубравский: В США не решается проблема шутинга из-за нехватки денег
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Проблема шутинга в американских школах остается актуальной, поскольку для ее решения не хватает финансирования. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Главный вопрос — кто за это заплатит. На этом спотыкаются многие инициативы», — раскрыл он причины нехватки денег.

По словам политолога, финансирование мер безопасности относится к компетенции федерального центра. Вместе с тем их реализация является уже прерогативой штатов. Это установка металлодетекторов и обеспечение охраны в образовательных учреждениях, а также обучение учителей.

Ранее Павел Дубравский рассказал о роли PayPal-мафии в администрации Дональда Трампа. По его словам, в нее вошли не только предприниматель Илон Маск, но и многие его советники.

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