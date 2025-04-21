У Трампа не нашлось плана по решению одной острой проблемы США

Политолог Дубравский: У Трампа нет конкретных планов по решению проблемы шутинга

Президент США Дональд Трамп не представил конкретных планов по решению проблемы шутинга в американских школах, поскольку это относится прежде всего к компетенции штатов. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«У Трампа сегодня нет конкретного решения этой проблемы. Этот вопрос находится на уровне штатов — металлодетекторы, охрана, обучение учителей», — заметил он.

Кроме того, сама проблема стрельбы становится острой и актуальной только лишь после происходящих трагедий. Но уже затем она уходит на второй план в публикациях СМИ и ей, соответственно, уделяют меньше внимания, добавил политолог.

Ранее Дубравский оценил влияние олигархата на политику Дональда Трампа. По его словам, правящая Республиканская партия действительно отстаивает интересы крупного капитала.