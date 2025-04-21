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17:08, 21 апреля 2025Силовые структуры

«Сестры очень довольны». Убитый дочками Хачатурян посмертно признан виновным в сексуальном насилии над ними

Михаил Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над дочерьми
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Убитый дочками Михаил Хачатурян посмертно признан виновным в сексуальном насилии над ними. Слушание проходило в Бутырском районном суде Москвы.

Мужчину судили за насильственные действия сексуального характера, избиения, изготовление и распространение в сети порно.

Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме на протяжении двух лет. Его рассмотрение началось в апреле 2023 года. В понедельник, 21 апреля, уголовное дело в отношении Хачатуряна прекращено.

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23 июля 2020

Сестры Хачатурян довольны приговором отцу

Адвокат девушек Алексей Паршин заявил, что они довольны решением суда. По его словам, все довольны, кроме стороны Михаила Хачатуряна.

«Мы надеемся, что Следственный комитет теперь окончательно примет решение, что девочки оказывали необходимую самооборону, и прекратит уголовное преследование. Теперь уже очевидно, что Хачатурян совершал преступления — это факт, установленный судом», — сказал он.

Сестер официально признали потерпевшими в марте 2021 года.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Родственники Хачатуряна захотели обжаловать приговор

Как сообщила сестра мужчины Наира, доказательства виновности Хачатуряна не были представлены в суде, все строилось только на словах его дочерей. Женщина также рассказала, что девушки больше не общаются с родственниками со стороны отца.

Три сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. Они нанесли ему несовместимые с жизнью ножевые ранения в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве.

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