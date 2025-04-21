Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:21, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Симоньян расплакалась на интервью и попросила «не рвать ей сердце»

Глава RT Симоньян расплакалась после слов телеведущего Корчевникова о Кеосаяне
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь 1 / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян расплакалась во время беседы с телеведущим Борисом Корчевниковым после его слов о супруге медиаменеджера режиссере Тигране Кеосаяне. Выпуск программы Корчевникова «Судьба человека» доступен на платформе «Смотрим».

Во время беседы с Симоньян Корчевников рассказал об интервью с Кеосаяном, снятым незадолго до того, как режиссер впал в кому в январе. Телеведущий вспомнил, что супруг Симоньян много шутил, делал комплименты сотрудникам съемочной площадки и с теплом вспоминал о семье.

«Борь, не рви мне сердце, прошу тебя. Оно и так уже, знаешь, на последнем издыхании. Прошу тебя», — остановила его Симоньян. Корчевников добавил, что хотел бы показать фрагменты этого интервью, однако Симоньян попросила этого не делать. «Если ты хочешь, чтобы я могла еще хоть что-то говорить, покажи его потом, вставь на монтаже», — обратилась она к Корчевникову в слезах.

В этом же интервью Симоньян рассказала, что состояние Кеосаяна улучшилось. Она уточнила, что муж реагирует на ее голос и действия.

В начале января Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Родственники Хачатуряна обжалуют посмертный приговор

    Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

    Племянник тиранившего дочерей Хачатуряна отреагировал на приговор

    В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости