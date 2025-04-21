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11:50, 21 апреля 2025Наука и техника

США назвали основу своей военной мощи

Космические силы назвали основой военной мощи США превосходство в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Космические силы США в своей обновленной стратегии назвали основой военной мощи государства превосходство в космосе. На это обратило внимание издание Breaking Defense.

В представленном документе говорится, что космическое превосходство «позволяет военным силам во всех областях действовать в любое время и в любом месте по их выбору без запретительного вмешательства со стороны космоса или противокосмических угроз, а также лишая противника возможности сделать то же самое».

«В документе делается вывод о том, что США необходимо установить превосходство в космосе как предварительное условие для победы в войне», — говорится в публикации.

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В стратегии оборонительные действия в космосе делятся на две основные группы — «активную космическую оборону» и «пассивную космическую оборону». Наступательные действия американской стороны могут включать в себя, в частности, «орбитальный удар» и «огонь с космической базы» по наземным целям.

Ранее глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг заявил, что США необходимо разместить оружие в космосе.

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