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13:14, 21 апреля 2025Наука и техника

США создадут ударный подводный беспилотник большой дальности

Breaking Defense: США создадут ударный подводный беспилотник большой дальности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Al Drago / Reuters

Подразделение оборонных инноваций Пентагона объявило запрос на создание подводного беспилотника большой дальности, способного переносить «большие полезные нагрузки». Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В запросе отмечается, что современные подводные беспилотники имеют небольшую дальность плавания и не способны переносить тяжелые грузы. «Министерство обороны ищет коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые устраняют эти ограничения, предлагая масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания аппаратом большой дальности и грузоподъемности», — заявили в американском военном ведомстве.

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Среди требований к ударному подводному беспилотнику: дальность плавания — 1850 километров, глубина погружения — более 200 метров, спосбность работать в условиях отсутствия системы навигации Global Positioning System (GPS), возможность осуществлять картографирование морского дна и вести батиметрическую съемку.

В мае обозреватель издания TWZ Оливер Паркен заметил, что созданный американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman подводный дрон Manta Ray оказался действительно огромным.

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