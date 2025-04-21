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17:18, 21 апреля 2025Бывший СССР

Стала известна дата новых переговоров по Украине в Лондоне

Гончаренко: Переговоры по Украине в Лондоне могут начаться 22 апреля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в своем Telegram-канале о подготовке переговоров по Украине, которые могут начаться уже 22 апреля в Лондоне.

«По моей информации, мирные консультации по ситуации в Украине, начнутся в Лондоне уже завтра. Украинская делегация будет участвовать», — рассказал парламентарий.

Он также добавил, что встреча в Лондоне станет продолжением переговоров в Париже, которые состоялись на прошлой неделе. По словам Гончаренко, на предстоящей встрече планируется согласовать общую позицию по урегулированию конфликта между «Украиной, Европой, Британией и США».

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко сообщил о подготовке переговоров в Лондоне. Также спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что на переговорах в столице Великобритании стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.

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