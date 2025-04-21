Суд огласил приговор бывшему министру Ростовской области по новым эпизодам дела

Ростовский экс-министр ЖКХ Майер получил 6 лет за новые эпизоды злоупотребления

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 6 годам и 8 месяцам колонии бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, ранее осужденного за злоупотребление полномочиями и освободившегося после отбытия срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экс-чиновник был осужден по новым эпизодам уголовного дела.

Об очередном задержании Майера по подозрению в совершении новых преступлений стало известно летом 2023 года. Его взяли прямо на выходе из СИЗО-3 в Новочеркасске и вменили совершение 11 преступных эпизодов.

До этого суд приговорил бывшего чиновника к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Согласно данным следствия, он допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе.

