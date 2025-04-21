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13:15, 21 апреля 2025Экономика

Суд вынес приговор обманывавшему робота россиянину

РБК: С участвовавшего в манипуляции торгами россиянина взыскали 160 млн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы приговорил к условному сроку россиянина, который вместе с соучастником манипулировал ценами на иностранные ценные бумаги, обманывая торгового робота, принадлежащего финансовой компании W-Empirical Holding Corp., за что по иску организации с него также взыскали почти 162 миллиона рублей, полученных в результате фиктивных сделок. Об этом сообщает РБК.

Как следует из материалов инстанции, Кулешов С.П., получивший три года условно, участвовал в схеме по предложению знавшего о деталях работы алгоритма маркетмейкера знакомого Зинченко В.И., который сейчас покинул Россию. Именно ему Кулешов переводил полученные деньги, за что получал 30 тысяч рублей в месяц.

В счет уплаты многомиллионного долга, говорится в публикации, на недвижимое имущество и все счета мужчины, которому был вынесен приговор, наложили арест.

Средства участники незаконной схемы получали в результате закольцованных фиктивных сделок с низколиквидными американскими бумагами, цена которых сначала безосновательно снижалась, а затем разгонялась, что позволяло обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего указанной компании.

В прошлом году участники торгов на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пожаловались властям и руководству площадки на использование недобросовестными участниками торгов алгоритмических систем закупок, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную, из-за чего нефтепродукты оказываются у перекупщиков.

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