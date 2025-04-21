Цискаридзе рассказал о тяжелой болезни

Николай Цискаридзе вспомнил о десяти перенесенных операциях

Народный артист России Николай Цискаридзе вспомнил о тяжелой болезни, перенесенной в юности. Об этом он рассказал в программе «Сегодня вечером».

Цискаридзе сообщил, что около месяца находился в больнице из-за золотистого стафилококка. Его мучили жуткие боли, а температура не падала ниже 38 градусов. Артист уточнил, что при этом перенес десять операций на ноге.

По словам Цискаридзе, с таким же диагнозом в больнице лежал Гийом Депардье — сын французского актера Жерара Депардье и его первой супруги Элизабет Гиньо. Актер лишился ноги, однако медикам не удалось остановить распространение гангрены.

«Я был, как сказал доктор, один из миллиона, с которым ничего не случилось. Ничего не отрезали, еще и остался жив», — заявил Цискаридзе. Артист отметил, что ему стало легче на следующий день после того, как в палату привели священника, который его причастил.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких российских артистов, среди которых оказался Николай Цискаридзе.