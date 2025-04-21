Участник Uma2rman стал отцом в седьмой раз

У участника группы Uma2rman Сергея Кристовского родился седьмой ребенок

Участник музыкальной группы Uma2rman Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз. О рождении дочери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщила возлюбленная музыканта Ксения Кудашкина.

«Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — подписала кадр Кудашкина. Имя ребенка пара не раскрыла.

У Кристовского и Кудашкиной также есть общий сын Кузьма. Для музыканта дочь стала седьмым ребенком. У него есть четверо детей от первого брака: сыновья Владислав, Евгений, Илья и дочь Алиса. А также сын Иван от Натальи Земцовой.

Ранее российский актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова подтвердили информацию о том, что стали родителями.