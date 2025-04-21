Ученые нашли способ контролировать артериальное давление

АJPRP: Для контроля давления нужно потреблять продукты с содержанием калия

Ученые из Университета Ватерлоо подтвердили: для контроля артериального давления важно добавлять в рацион продукты с высоким содержанием калия. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology.

Исследователи установили, что избыток натрия — например, из фастфуда, колбас, соленых закусок и полуфабрикатов — повышает давление, особенно у мужчин. Женщины реагируют на него мягче, благодаря более эффективной работе почек и сосудов. Однако у обоих полов добавление калия в рацион помогает снизить давление даже при высоком потреблении соли.

К продуктам, богатыми калием, относятся бананы, шпинат, брокколи, сладкий картофель, авокадо, фасоль и чечевица. По словам авторов, именно такое питание помогает поддерживать баланс электролитов, снижает нагрузку на сердце и уменьшает риск гипертонии.

Исследователи подчеркивают: важно не только сокращать вредное, но и сознательно добавлять полезное. Сбалансированный рацион с достаточным количеством калия может стать простым и эффективным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.