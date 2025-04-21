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08:15, 21 апреля 2025Россия

В Госдуме оценили предложение Зеленского о перемирии

Депутат Госдумы Шеремет назвал предложение Зеленского о перемирии уловкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами является уловкой. Таким образом заявление политика оценил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

«Зеленский решил перехватить инициативу по мирной повестке, поэтому пошел на уловку, стремясь получить передышку для перегруппировки войск, чтобы затем с новой силой развязать боевые действия», — объяснил он.

Как утверждает Шеремет, мирным инициативам Зеленского нет доверия, пока они не будут подтверждены со стороны Соединенных Штатов как страны-гаранта, что Киев не воспользуется перемирием для накопления сил и улучшения позиций на линии фронта.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально по этому вопросу, а также порассуждал о продлении перемирия. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.

Ранее Шеремет заявил, что Украина саботировала пасхальное перемирие, потому что заинтересована в продолжении боевых действий. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что военный конфликт является для него последней возможностью удержать власть.

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