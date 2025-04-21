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12:31, 21 апреля 2025Экономика

В Китае заявили о резком росте иностранных инвестиций

Минторг КНР: Объем прямых иностранных инвестиций вырос в марте на 13,2 %
Дмитрий Воронин

Фото: BassKwong / Shutterstock / Fotodom

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику материкового Китая увеличился в марте на 13,2 процента относительно данных годичной давности. Об этом со ссылкой на заявление Минторга страны сообщает «Интерфакс».

Как отмечается в материале, несмотря на то что в целом за счет резкого снижения в течение первых двух месяцев в январе-марте показатель упал на 10,8 процента, вложения в экономику КНР со стороны стран Юго-Восточной Азии выросли более чем в полтора раза (на 56,2 процента), а, например, британские ПИИ прибавили еще больше, 60,5 процента.

Общий объем показателя достиг в первом квартале 269,2 миллиарда юаней, или 37,35 миллиарда долларов.

В 2024-м уровень иностранных инвестиций в китайскую экономику снижался в течение года. В итоге его падение составило максимальные за всю историю подсчета с 2008 года 27,1 процента.

Также в начале апреля стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом, объяснив принятое решение ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов и быстрого увеличения госдолга страны.

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