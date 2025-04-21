Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 21 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на предложение Трампа о мире до конца недели

Песков на предложение Трампа: Россия открыта к мирному урегулированию конфликта
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не комментирует конкретные временные рамки прекращения огня. На предложение президента США Дональда Трампа о заключении мира до конца недели ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент [России Владимир] Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое соглашение России и Украины. По словам американского лидера, после заключения сделки Москва и Киев смогут зарабатывать на торговле с США.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о возобновлении специальной военной операции после окончания пасхального перемирия. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины в ходе временной приостановки боевых действий 4900 раз нарушили режим прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

    Мавзолей Ленина решили временно закрыть

    Олимпийский чемпион оценил отказ украинской гимнастки от фото с экс-россиянкой

    Бывшего топ-менеджера «Гортранса» осудят за взятку на поставке запчастей для троллейбусов

    Выявлена глобальная экологическая угроза

    Запашный рассказал о подарке из рук Папы Римского

    Регистрацию KIA новых товарных знаков в России объяснили

    Главный миф о здоровом образе жизни опровергли

    Россиянам захотели запретить покупать жилье за наличные

    Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости