В Кремле ответили на предложение Трампа о мире до конца недели

Песков на предложение Трампа: Россия открыта к мирному урегулированию конфликта

Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не комментирует конкретные временные рамки прекращения огня. На предложение президента США Дональда Трампа о заключении мира до конца недели ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент [России Владимир] Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного урегулирования», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое соглашение России и Украины. По словам американского лидера, после заключения сделки Москва и Киев смогут зарабатывать на торговле с США.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о возобновлении специальной военной операции после окончания пасхального перемирия. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины в ходе временной приостановки боевых действий 4900 раз нарушили режим прекращения огня.