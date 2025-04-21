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22:43, 21 апреля 2025Мир

В МИД раскритиковали ЕС за запрет политикам приезжать в Россию 9 мая

Галузин: Запрет ЕС приезжать в РФ на 9 мая отдает теорией расового превосходства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Запрет Евросоюза (ЕС) приезжать политикам в Москву 9 мая и призывы немецких властей Киеву бомбить Россию немецким дальнобойным оружием отдают теорией расового превосходства. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Галузин, пишет ТАСС.

«Сентенции евробюрократов о делении мира на "цветущий европейский сад" и "остальные джунгли" сильно отдают теорией расового превосходства», — посетовал дипломат. По его словам, тот же эффект имеют «звучащие из Брюсселя запреты европейским руководителям на поездку в Москву на торжества 9 мая по случаю 80-летия Великой Победы или призывы от будущего канцлера в Германии бомбить Россию».

Именно поэтому, считает Галузин, Россия обязана «жестко и бескомпромиссно реагировать на попытки переписать историю, пересмотреть итоги Второй мировой войны».

Ранее глава РФ Владимир Путин усомнился в возможностях чиновников Европейского союза повлиять угрозами на политических гостей за поездки на 9 Мая в Москву. По его словам, чтобы угрожать, необходимы инструменты для претворения угроз в жизнь.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что европейских политиков, решивших посетить с официальным визитом День Победы в Москве, отличает мужество. В свою очередь, журнал Strategic Culture написал, что ЕС стал похож на фашистский блок, запрещая европейским лидерам участвовать в мероприятиях на 9 Мая.

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