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13:22, 21 апреля 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на смерть Папы Римского

Ермак: Папа Франциск молился за украинцев и мир на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на смерть Папы Римского Франциска в Ватикане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Смерть Папы Франциска — трагическое известие для всего мира. Он посвятил свою жизнь Богу, людям и церкви. Папа молился за мир на Украине и украинцев», — написал чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский пока никак не комментировал кончину Папы Римского Франциска.

В сентябре 2024 года понтифик заявлял, что негативно относится к ударам по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины. По его мнению, это приведет к эскалации конфликта и к еще большим разрушениям в обеих странах.

21 апреля префект дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардиналом Кевин Фаррелл сообщил об уходе из жизни Папы Римского. Ему было 88 лет.

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