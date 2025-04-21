В России предупредили о планах США вмешаться в выборы нового Папы Римского

Публицист Холмогоров: Администрация Трампа попытается вмешаться в выборы Папы

Администрация президента США Дональда Трампа попытается вмешаться в выборы нового Папы Римского. Об этих планах предупредил в Telegram российский публицист и историк Егор Холмогоров.

Согласно заявлению Холмогорова, со смертью Папы Римского Франциска закончилась «обамовская глобальная либеральная перезагрузка начала 2010-х», и администрация Трампа попытается поспособствовать избранию на пост понтифика консерватора.

«Администрация Трампа предпримет изрядные усилия по тому, чтобы избрать на папский престол консерватора, который поддержит их против извращенцев и не будет критиковать их миграционную политику», — написал в блоге Холмогоров.

При жизни Франциск резко осуждал планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс, хотя и признал критику понтифика, заявлял, что продолжит отстаивать свои взгляды.

О смерти понтифика стало известно сегодня, 21 апреля.

