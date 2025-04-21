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16:18, 21 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России высказались об условиях возвращения KIA в страну

Депутат Аксаков: Россия не будет создавать благостные условия для KIA
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Возвращение KIA в Россию не станет слишком простым, однако больших препятствий для этого создаваться не будет, предположил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Аксаков сообщил, что международная обстановка меняется, и иностранные компании пытаются вернуться на российский рынок. Он указал, что Южная Корея не занимала по отношению к России такую жесткую позицию, как европейцы и американцы. Кроме того, сегмент южнокорейской компании относительно малобюджетный, поэтому она войдет на рынок быстрее, чем более дорогие конкуренты, отметил депутат.

«Поэтому я не думаю, что мы будем большие тормоза включать. Но при этом, учитывая, что нам важно поддержать отечественный рынок, дать возможность ему развиться, благостные условия создавать не будем», — сообщил он.

Депутат также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы компания развивала внутреннее производство. Если цель KIA в том, чтобы организовать экспорт из Южной Кореи, то придется подключать таможенный ресурс, заключил Аксаков.

Ранее сообщалось, что в апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России. Всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании.

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