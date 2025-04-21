Вероятность вступления Канады в ЕС оценили

Политолог Леви: Говорить серьезно о вступлении Канады в ЕС нельзя

Разговоры об интеграции Канады в Европейский союз (ЕС) — ответный ход на тарифную политику США, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру». По его мнению, о какой-то серьезной интеграции говорить не приходится.

Ранее Politico со ссылкой на экспертов написало о возможности вступления Канады в ЕС. Эксперты, опрошенные изданием, сошлись во мнении, что вступление Канады в ЕС теоретически возможно, но маловероятно.

«Я полагаю, что-то, что мы сейчас можем назвать посягательствами США на территориальную целостность Канады, — это все-таки игра в большую политику, раскручивание переговорной позиции, чем что-то серьезное. Что касается потенциального использования международных институтов, в том числе ЕС, для Канады и вступления Канады, то, честно говоря, глядя на опыт Великобритании, говорить о том, что ЕС сегодня является привлекательным экономическим агентом, можно в общем-то с большой степенью осторожности», — пояснил Леви.

Он назвал логичной риторику о большей интеграции Канады с ЕС против интеграции Канады с Мексикой, особенно на фоне инициатив США. Однако, по мнению эксперта, это скорее связано с ответной переговорной позицией Канады в рамках стратегии противодействия тарифной политике США.

«О какой-то серьезной интеграции говорить не приходится», — подчеркнул Леви.

В пример сложности с интеграцией Канады в ЕС он напомнил о проблеме гармонизации права: ЕС живет по принципу единого правового поля, а Канада адаптирована к законодательству США, а это разные взгляды на мир, на экономику и очень разные системы, пояснил доцент.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о своем намерении сделать Канаду еще одним штатом США.