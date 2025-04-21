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13:03, 21 апреля 2025Россия

Военблогер заявил о получивших по морде ВСУ на одном участке фронта

Военблогер Подоляка: ВСУ получили по морде в белгородском приграничье
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска дали серьезный отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) в белгородском приграничье. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его словам, ВСУ получили по морде в Краснояружском районе. Вероятно, речь идет о новых попытках наступления украинских войск в приграничном регионе России.

Кроме того, по состоянию на 21 апреля Российская армия ведет бои в районе Горналя, продолжая освобождение населенное пункта, добавил Подоляка.

Ранее о новых атаках ВСУ заявил военблогер Анатолий Радов. Он также отметил активизацию противника на границе с Белгородской областью. При этом украинские бойцы «практически сразу уничтожаются», подчеркнул Радов.

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