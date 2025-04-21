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08:57, 21 апреля 2025Бывший СССР

Военные ВСУ въехали в детскую площадку в Харьковской области

«Страна.ua»: Под Харьковом ВСУ въехали на детскую площадку и начали драку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Под Харьковом военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) въехали на детскую площадку и начали драку с местным гражданским населением. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Машина с военнослужащими въехала на площадку и снесла лавку. Позже произошла потасовка с местными жителями, сопровождавшееся нецензурной лексикой.

Инцидент произошел в вечернее время. О пострадавших не сообщается.

В марте украинский военнослужащий был избит за критику компании отдыхающих из-за прослушивания русской музыки. Это произошло в общественном месте.

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