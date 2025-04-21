ВСУ во время перемирия атаковали танком и дронами российских военных с белыми флагами

«РВ»: ВСУ атаковали танком и дронами российских военных с белыми флагами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время пасхального перемирия атаковали группу российских военных с белыми флагами. Об этом сообщает Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России под двумя белыми флагами пытались эвакуировать тело сослуживца. Однако украинская армия нанесла по ним удары из танка, а также применила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и выполнила сбросы с дронов.

В результате все бойцы российского подразделения выжили, один из них получил тяжелое ранение. На каком участке фронта произошел данный инцидент, неизвестно.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день пасхального перемирия. Всего 20 апреля было зафиксировано пять попыток армии Украины зайти на территорию Краснояружского района.