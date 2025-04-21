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13:39, 21 апреля 2025Наука и техника

Выявлена глобальная экологическая угроза

Science: Около 17 процентов пахотных земель мира загрязнены тяжелыми металлами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olivia Harris / Reuters

До 17 процентов всех пахотных земель в мире загрязнены токсичными тяжелыми металлами — к такому выводу пришли ученые из университета Цинхуа, проанализировав почти 800 тысяч образцов почвы со всего мира. Работа опубликована в журнале Science.

Речь идет о содержании таких металлов, как свинец, кадмий, мышьяк, никель, хром и другие, в концентрациях, превышающих безопасные для здоровья человека и сельского хозяйства.

В исследовании использовался метаанализ данных сотен предыдущих публикаций. Чтобы избежать искажения результатов, из выборки исключили точки, изначально отобранные вблизи известных источников загрязнения. Затем ученые применили алгоритмы машинного обучения, чтобы составить глобальную карту рисков.

Оказалось, что особенно остро проблема стоит в районах с интенсивной промышленностью и сельским хозяйством, а также вблизи шахт и свалок. Загрязнение тяжелыми металлами опасно тем, что они накапливаются в почве, попадают в пищевые цепи и воду, а при высоких дозах токсичны для растений, животных и человека.

По словам авторов, нехватка данных особенно заметна в странах Африки, что не позволяет точно оценить риски в отдельных регионах. Но уже сейчас результаты работы должны стать тревожным сигналом для аграриев и государственных структур.

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