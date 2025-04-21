Юрист предупредил об обязанности ряда россиян отчитаться о доходах до 30 апреля

Юрист Соловьев: Часть россиян должна до 30 апреля подать налоговую декларацию

Несколько категорий россиян, получивших в прошлом году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он уточнил, что речь идет о доходах от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, находящихся за пределами Российской Федерации. «Отчитаться о доходах должны также индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты (...) и другие лица, занимающиеся частной практикой», — добавил собеседник агентства.

Также необходимо помнить, что существуют виды доходов, по которым НДФЛ уплачивается лицом на основании налогового уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС), напомнил эксперт.

Соловьев сообщил, что подать декларацию можно онлайн с помощью сервиса ФНС, онлайн с помощью программы «Декларация 2024» на сайте ФНС или лично в бумажном виде в инспекцию налоговой службы по месту регистрации.

Ранее юрист Анастасия Билялова заявила, что за сдачу квартиры без уплаты налога собственнику грозит тюрьма. Эксперт объяснила, что если ФНС узнает, что россиянин получает доход за сдачу квартиры и не платит налог, то ему грозит уплата полной суммы, а также штраф за непредставление декларации и пени